  • 20 Июня, 13:16
  • BAIGENEWS

Германия досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сегодня, 12:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Bild Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
67
Фото: Bild

Второй матч сборной Германии на домашнем чемпионате Европы состоялся сегодня в Штутгарте, передаёт BaigeNews со ссылкой на Bild. Немцы открыли счёт в первом тайме. Илкай Гюндоган переиграл венгерского вратаря и защитников в штрафной, после чего отдал голевой пас Джамалу Мусиале. Во втором тайме забил уже сам Гюндоган.

Благодаря второй победе Германия набирает шесть очков и досрочно гарантирует себе выход из группы А в ⅛ финала.

Самое читаемое

Наверх