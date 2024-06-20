Германия досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024

Второй матч сборной Германии на домашнем чемпионате Европы состоялся сегодня в Штутгарте, передаёт BaigeNews со ссылкой на Bild. Немцы открыли счёт в первом тайме. Илкай Гюндоган переиграл венгерского вратаря и защитников в штрафной, после чего отдал голевой пас Джамалу Мусиале. Во втором тайме забил уже сам Гюндоган.



Благодаря второй победе Германия набирает шесть очков и досрочно гарантирует себе выход из группы А в ⅛ финала.