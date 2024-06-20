Германия досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024
Сегодня, 12:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
67Фото: Bild
Второй матч сборной Германии на домашнем чемпионате Европы состоялся сегодня в Штутгарте, передаёт BaigeNews со ссылкой на Bild. Немцы открыли счёт в первом тайме. Илкай Гюндоган переиграл венгерского вратаря и защитников в штрафной, после чего отдал голевой пас Джамалу Мусиале. Во втором тайме забил уже сам Гюндоган.
Благодаря второй победе Германия набирает шесть очков и досрочно гарантирует себе выход из группы А в ⅛ финала.
Самое читаемое
- Движение ограничат по проспекту Богенбай батыра в Астане
- Онколог призвала отказаться от трёх продуктов, повышающих риск развития рака
- Уволенный за драку начальник МПС Актау восстановлен в должности
- Депутат требует найти и наказать участников скандального танца в юрте
- Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане