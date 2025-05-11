Герб нового Папы Римского представили в Ватикане
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Официальный герб новоизбранного Папы Римского Льва XIV представили в Ватикане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vatican News.
Герб Льва XIV обнародовал государственный секретариат Святейшего Престола.
Папский герб представляет собой щит, разделённый по диагонали на две части. В верхней части на синем фоне изображена серебряная лилия. В нижней светлой части – сердце, пронзённое стрелой, поверх книги. Это отсылка к изречению святого Августина: "Ты поразил сердце мое словом твоим". Под щитом размещён девиз Папы – "Да будет все едино".
Новым Папой Римским избран 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV.
Новый Папа провёл свою первую мессу в Сикстинской капелле. Своё служение понтифик начал с молитвы, в которой обратился к Богу с просьбой "научить людей признавать свои грехи".
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