Официальный герб новоизбранного Папы Римского Льва XIV представили в Ватикане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vatican News.

Герб Льва XIV обнародовал государственный секретариат Святейшего Престола.

Папский герб представляет собой щит, разделённый по диагонали на две части. В верхней части на синем фоне изображена серебряная лилия. В нижней светлой части – сердце, пронзённое стрелой, поверх книги. Это отсылка к изречению святого Августина: "Ты поразил сердце мое словом твоим". Под щитом размещён девиз Папы – "Да будет все едино".

Новым Папой Римским избран 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV.

Новый Папа провёл свою первую мессу в Сикстинской капелле. Своё служение понтифик начал с молитвы, в которой обратился к Богу с просьбой "научить людей признавать свои грехи".