Геополитика: Европарламент отметил роль Центральной Азии в обеспечении безопасности
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В Мажилисе прошло 21-е заседание Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз". Это первый визит нового состава депутатов ЕС в Центральную Азию после июньских выборов в Европарламент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты казахстанского парламента.
"Депутат Айдос Сарым рассказал представителям Европарламента о политических, законодательных и экономических реформах в Казахстане. В частности, он отметил модернизацию государственного устройства, укрепление прав человека и роль гражданского общества.
Евродепутаты отметили важность Казахстана как торгового и инвестиционного партнёра: в 2023 году товарооборот вырос на 3,5%, а за 8 месяцев 2024 года увеличился ещё на 18%. Приток инвестиций ЕС в Казахстан также увеличился на 23%, достигнув 12,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также в области верховенства закона, прав человека и других. В частности, отмечена важность взаимодействия по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, изменению климата и зелёным технологиям, упрощению визового режима между РК и ЕС.
"В контексте укрепления межпарламентских связей стороны отдельно остановились на региональном сотрудничестве Центральной Азии и Евросоюза. Депутаты провели дискуссии в рамках реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, совместных проектов и программ (BOMCA, LEICA, CADAP), нацеленных на укрепление региональной взаимосвязанности.
Европарламентом подчёркнута важная роль Центральной Азии в обеспечении безопасности в регионе в условиях непростой геополитической ситуации в мире", - отмечено в информации Мажилиса.
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