Геополитика: Европарламент отметил роль Центральной Азии в обеспечении безопасности

В Мажилисе прошло 21-е заседание Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз". Это первый визит нового состава депутатов ЕС в Центральную Азию после июньских выборов в Европарламент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты казахстанского парламента.

"Депутат Айдос Сарым рассказал представителям Европарламента о политических, законодательных и экономических реформах в Казахстане. В частности, он отметил модернизацию государственного устройства, укрепление прав человека и роль гражданского общества. Евродепутаты отметили важность Казахстана как торгового и инвестиционного партнёра: в 2023 году товарооборот вырос на 3,5%, а за 8 месяцев 2024 года увеличился ещё на 18%. Приток инвестиций ЕС в Казахстан также увеличился на 23%, достигнув 12,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также в области верховенства закона, прав человека и других. В частности, отмечена важность взаимодействия по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, изменению климата и зелёным технологиям, упрощению визового режима между РК и ЕС.