Геологоразведкой займётся Казахстан совместно с CNPC

В Казахстане будут реализованы новые проекты в сфере геологоразведки совместно с корпорацией CNPC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР).

Роман Скляр подчеркнул значимость стратегического партнёрства нашей страны с КНР и, в частности, с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Хоу Цицзюнь в свою очередь отметил, что CNPC придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном. Руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, компания стремится к расширению масштаба двустороннего взаимодействия в сфере энергетики и внесению нового вклада в углубленное развитие китайско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Правительство Казахстана тесно работает над конкретными проектами в рамках Рамочного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в энергетической сфере, заключенном между Министерством энергетики и CNPC во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае 2023 года.

На совещании было отмечено, что в настоящий момент прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", совместной геологоразведки. Стороны отметили, что имеется положительный результат по многим направлениям. Со стороны правительства Казахстана будут приняты все необходимые меры для эффективной реализации данных проектов.

Также в рамках укрепления сотрудничества Роман Скляр и глава CNPC Хоу Цицзюнь договорились проводить подобные рабочие встречи на постоянной основе.