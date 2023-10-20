Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ветеранов геологической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны – академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО "Меридиан Петролеум" Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К.И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения "Академия минеральных ресурсов" Булатом Ужкеновым.

Президент отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.

По мнению Главы государства, геология нуждается в новом импульсе, особенно в части разведки и комплексного изучения недр. Поэтому перед правительством была поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 милиона квадратных километров.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства.

Также на встрече были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по её стимулированию.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам за их весомый вклад в развитие отечественной геологии.