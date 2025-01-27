Новая администрация США переименовала Мексиканский залив в Американский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Об исполнении указа Дональда Трампа о восстановлении названий "в честь наследия американского величия" объявило министерство внутренних дел США.

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января объявил о том, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский.

"Американский залив, ранее известный как Мексиканский залив, является одним из наиболее важных активов в истории и экономике страны", – говорится в заявлении министерства внутренних дел США.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис уже начал использовать новое название. В частности, оно упоминается в последнем прогнозе погоды метеослужба штата.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила переименовать Америку в América Mexicana, или Мексиканскую Америку.

Однако вряд ли переименование залива будет признано на международном уровне. В Мексике ранее заявляли, что название Мексиканский залив признано во всём мире и используется в качестве морского навигационного ориентира уже сотни лет.

Накануне также стало известно, что Совет США по географическим названиям, который является федеральным органом, приступил к работе над выполнением указа президента Трампа о восстановлении имени бывшего президента Уильяма МакКинли на вершине Аляски.

Это самый высокий пик Северной Америки, который изначально был назван Гора Мак-Кинли в честь убитого в 1901-м году президента США Уильяма Мак-Кинли. Но в 2015 году Барак Обама присвоил ей название Денали - на языке коренного населения.

В своих предвыборных заявлениях Дональд Трамп также говорил о намерениях вернуть США контроль над Панамским каналом, что вынудило Панаму обратиться в ООН за поддержкой. Также он говорил, что не исключает присоединения Канады и силового захвата Гренландии.