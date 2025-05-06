Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Акорде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу. После чего То Лам согласно протоколу пожал руку членам казахстанского кабмина и администрации президента.

Затем То Лам представил главе Казахстана свою делегацию. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и То Лам прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Генсекретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Казахстан по приглашению Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Здесь он пробудет с 5 по 7 мая 2025 года. Программа визита в Казахстан предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов. Затем То Лам в сопровождении супруги и высокопоставленной делегации совершит государственные визиты в Азербайджан и Беларусь, а также официальный визит в Россию.

Это первый государственный визит ключевого вьетнамского лидера в Казахстан за последние 13 лет и первый случай визита Вьетнама в Казахстан на уровне Генерального секретаря.

Вьетнам и Республика Казахстан установили дипломатические отношения 29 июня 1992 года. С тех пор традиционная добрая дружба между двумя странами постоянно укрепляется и развивается. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 800 млн долларов США (рост на 99% по сравнению с 2023 годом). За первые три месяца 2025 года двусторонний товарооборот достиг 146,3 млн долларов США (рост на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).