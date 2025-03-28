Генсекретарь ООН высоко оценил миротворческие усилия Казахстана
В ходе беседы Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ООН.
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций.
Президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации Регионального центра.
Глава государства отметил, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее Устава и общепризнанных принципов международного права.
Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.
Ранее мы сообщали, что Токаев заслушал отчёт акима области и министра по ЧС после землетрясений. Кроме того, сегодня, 28 марта, Ерболат Досаев отчитался по ряду вопросов перед Токаевым.
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