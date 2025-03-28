  • 28 Марта, 19:58
  • BAIGENEWS

Генсекретарь ООН высоко оценил миротворческие усилия Казахстана

В ходе беседы Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ООН.

Сегодня, 19:31
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Генсекретарь ООН высоко оценил миротворческие усилия Казахстана Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций.

Президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации Регионального центра.

Глава государства отметил, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее Устава и общепризнанных принципов международного права. 

Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие. 

Ранее мы сообщали, что Токаев заслушал отчёт акима области и министра по ЧС после землетрясений. Кроме того, сегодня, 28 марта, Ерболат Досаев отчитался по ряду вопросов перед Токаевым.

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