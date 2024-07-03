Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Астану
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
98Фото: ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Астану, передаёт BaigeNews.kz.
Встретили высокого гостя первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин и заместитель акима Астаны Евгений Глотов.
4 июля Генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате "ШОС+" в Астане.