Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Астану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

Встретили высокого гостя первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин и заместитель акима Астаны Евгений Глотов.

4 июля Генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате "ШОС+" в Астане.