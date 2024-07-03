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Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Астану

Сегодня, 15:29
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ООН Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Фото: ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Астану, передаёт BaigeNews.kz

Встретили высокого гостя первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин и заместитель акима Астаны Евгений Глотов.

4 июля Генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате "ШОС+" в Астане.

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