Генсекретарь ОДКБ Тасмагамбетов обсудил сотрудничество с министром обороны Беларуси

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов провёл встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Минске. Стороны обсудили основные сферы сотрудничества на площадке организации в этом году, а также возможные направления дальнейшего взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz.

Глава оборонного ведомства ознакомил Генерального секретаря ОДКБ с военно-политической обстановкой в восточноевропейском регионе коллективной безопасности, а также проинформировал о позиции белорусской стороны по вопросам повестки дня предстоящего совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, которое пройдёт 28 ноября в Астане.

Говоря о деятельности ОДКБ в ближайшей перспективе, министр обороны отметил, что основное внимание белорусской стороны будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Беларуси в сентябре 2025 года совместных учений в формате организации "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025", выполнении положений стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на развитие военной составляющей организации.