Генсекретарь Гаагской конференции по международному праву впечатлён уровнем цифровизации в РК
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Председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев принял генерального секретаря Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH) Кристофа Бернаскони, передаёт BaigeNews.kz.
Во встрече также приняли участие судьи ВС Баян Токтарова и Маргарита Одинцова, руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров.
Мергалиев подчеркнул нацеленность высшего судебного органа на конструктивный диалог с Гаагской конференцией, объединяющей около 90 стран мира, значимой в мировой системе в унификации норм международного частного права.
Председатель ВС проинформировал гостя об аспектах проводимой судебной реформы, направленной на усиление независимости судебной власти, повышение качества правосудия и уровня доверия к судам. Он подчеркнул возможность её реализации по международным стандартам, продвигаемым в том числе и Гаагской конвенцией (защита прав детей, выплата алиментов), проведение семинаров для региональных судей РК.
Бернаскони отметил членство Казахстана в организации с 2017 года, участие РК в работе девяти Гаагских конвенциях и Судебную администрацию РК, выступившую Центральным органом по третьей из них, а также положительной работу РК по присоединению к отдельным Гаагским конвенциям.
Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества: проведении совместных семинаров, обмене публикациями, экспертной и методологической поддержке, стажировках в Постоянном Бюро организации и Гаагской академии международного права.
Далее Ахметзакиров рассказал о работе Ситуационного центра ВС: мониторинге в режиме реального времени вопросов судебного администрирования по более 750 показателям по всем судам страны. Это позволило перевести 95% всех дел в онлайн режим, оперативно решать возникающие вопросы, повысить качество судопроизводства, внедрять элементы искусственного интеллекта в судопроизводство и роботизацию.
Бернаскони не стал скрывать своего впечатления масштабами цифровизации судебной системы, отметив затраченные ресурсы на реализацию.
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