Генсек ООН высказался за реформирование международных фининститутов на благо развивающихся стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за реформирование международных фининститутов на благо развивающихся стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казинформ.

"Я думаю, что сотрудничество ООН и Шанхайского совета сотрудничества будет способствовать объединению различных частей мира и ограничению ущерба, причиняемого тем фактом, что сверхдержавы находятся в противоречии друг с другом. Когда сверхдержавы находятся в противоречии, такие страны, как Казахстан, играют очень важную роль, а такие организации, как ООН и Шанхайский совет сотрудничества играют очень важную роль, чтобы убедиться, что мы способны решать конфликты и способны установить больше справедливости в международных экономических отношениях, реформировать международные финансовые институты на благо развивающихся стран", - сказал Антониу Гутерриш.