  • 7 Мая, 03:50
  • BAIGENEWS

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности

Мир не может допустить военной конфронтации между Индией и Пакистаном, заявил Антониу Гутерреш.

Сегодня, 03:36
АВТОР
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news.un.org Сегодня, 03:36
Сегодня, 03:36
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Фото: news.un.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен ударами Индии по объектам на территории Пакистана и призывает обе страны к максимальной сдержанности. Об этом ообщил его представитель Стефан Дюжаррик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "РИА Новости".

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может допустить военной конфронтации между Индией и Пакистаном", - сказал Дюжаррик.

Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым Пакистаном районам в Кашмире. Это произошло спустя несколько дней после того, как Дели обвинила Исламабад в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира.

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