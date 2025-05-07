Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен ударами Индии по объектам на территории Пакистана и призывает обе страны к максимальной сдержанности. Об этом ообщил его представитель Стефан Дюжаррик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "РИА Новости".

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может допустить военной конфронтации между Индией и Пакистаном", - сказал Дюжаррик.

Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым Пакистаном районам в Кашмире. Это произошло спустя несколько дней после того, как Дели обвинила Исламабад в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира.