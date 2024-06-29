Генсек ООН приедет в Казахстан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершит турне по странам Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт организации.

29 июня он отправится в Ташкент, далее в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

Генеральный секретарь ООН проведёт встречи с главами государств и другими высокопоставленными чиновниками каждой страны, ознакомится с проектами по изменению климата, встретится с молодёжными активистами.

В Астане 4 июля Антониу Гутерриш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и выступит с речью.

Впервые саммит будет проходить в формате ШОС+. То есть кроме государств-членов участие будут принимать страны-наблюдатели и партнёры по идеологии. Ожидается участие глав государств и правительств 16 стран.

В дни проведения саммита в Астане введут ограничения на передвижение авто и пешеходов, 6-8 тысяч полицейских будут нести службу.

Также 3-4 июля не будут работать дошкольные организации.