16 января генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев провел рабочую встречу с Ольгой Рыпаковой, недавно избранной на должность президента Федерации легкой атлетики РК, передаёт BaigeNews.kz.

Генеральный секретарь НОК поздравил Ольгу Рыпакову с избранием на пост и выразил уверенность в том, что ее многолетний опыт и достижения в спорте помогут эффективно развивать легкую атлетику в Казахстане. Также Алимжан Акаев пожелал успехов в работе Жасаралу Имандосову, назначенному на должность генерального секретаря Федерации.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Среди них — реализация курсов повышения квалификации для специалистов в области легкой атлетики, активное участие в международных образовательных и спортивных программах, а также развитие взаимодействия с Международной федерацией World Athletics.

Особое внимание было уделено вопросам популяризации легкой атлетики в Казахстане и подготовки спортсменов для участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Ольга Рыпакова отметила, что Федерация намерена активно работать над развитием инфраструктуры, повышением профессионального уровня тренеров и привлечением молодежи в легкую атлетику.

Напомним, Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open-2025.