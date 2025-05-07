Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Астане, осмотрели выставку "Этноаул", посвященную культурному наследию казахского народа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Высоким гостям показали несколько тематических зон, представляющих национальную историю, традиционную одежду, ремесла, обряды, охотничье искусство, музыкальные инструменты, живопись и народные игры. Каждый сегмент экспозиции отражает самобытную атмосферу степной цивилизации.

"Особым моментом стало участие Генерального секретаря То Лама в казахском обряде "тұсаукесер" – символическом перерезании пут на ножках младенца, что означает пожелание легкого и успешного жизненного пути", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам посетил военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Акорда