Генрокуратура РК и Минюст ОАЭ договорились о сотрудничестве

Генеральный прокурор Казахстана совершил рабочую поездку в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В Объединенных Арабских Эмиратах генеральный прокурор РК Берик Асылов обсудил с министром юстиции ОАЭ Абдуллой бин Султаном бин Ауад Аль-Нуайми и гГенеральным прокурором этой страны Хамадом Сейф Аль-Шамси вопросы расширения межведомственного сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

Руководитель главного надзорного ведомства Казахстана отметил, что РК и ОАЭ сталкиваются со схожими вызовами и угрозами, поэтому особенно важно сообща решать вопросы борьбы с преступностью, противостоять современным вызовам и угрозам, регулярно обмениваясь лучшим опытом работы.

Также генпрокурор Казахстана затронул некоторые аспекты двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере, в частности экстрадиции разыскиваемых лиц, оказания правовой помощи по уголовным делам.

Стороны также обсудили опыт арабской стороны по использованию искусственного интеллекта для поиска незаконно выведенных активов с целью их возврата, а затем подписали Программу сотрудничества между Генрокуратурой РК и Министерством юстиции ОАЭ.