Генпрокурора просят разобраться с вопросом отчуждения земли у воинской части в Конаеве
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Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин обратился с запросом к генеральному прокурору РК Берику Асылову. По словам мажилисмена, это связано "со сложившейся критической ситуацией, препятствующей полноценному выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.
"Как известно, одной из приоритетных задач государства является обеспечение национальной безопасности. Вооруженные Силы, в том числе Силы специальных операций, играют в этом процессе ключевую роль. Для успешного выполнения своих задач военнослужащие должны проходить всестороннюю подготовку, в том числе специальную водную подготовку. Воинская часть 20030 дислоцирована в г. Конаеве и имеет в своем распоряжении земельный участок на юго-западном побережье Капчагайского водохранилища, выделенный для обеспечения потребностей воинской части. Однако часть этого участка была незаконно отчуждена в пользу АО "Общественный фонд "Международная ассоциация клубов", что существенно ограничило возможности
проведения полноценных тренировок военнослужащих.
Несмотря на вынесенное судебное решение о возврате земельного участка в пользу воинской части 20030, данное решение до сих пор не исполняется. Фактически, частная организация игнорирует законные требования государства и препятствует выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы", - написал Авершин в депутатском запросе.
Такое положение дел, по его словам, является недопустимым и создает угрозу национальной безопасности. Оно подрывает авторитет судебной власти и демонстрирует пренебрежение к интересам государства, добавил Константин Авершин.
С учетом изложенного он попросил принять следующие меры:
- провести тщательную проверку законности всех процедур, связанных с отчуждением земельного участка в пользу АО "Общественный фонд "Международная ассоциация клубов", на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан "О земельных отношениях" и другим нормативно-правовым актам;
- обеспечить незамедлительное исполнение решения суда о возврате земельного участка в пользу воинской части 20030;
- принять меры административного воздействия в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства и препятствовавших исполнению судебного решения.
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