Пожароопасный сезон: Генпрокурор РК поручил провести проверку спецслужб

Генеральный Прокурор Берик Асылов поручил проанализировать готовность служб к пожароопасному сезону, передаёт BaigeNews.kz.

"По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешнее лето будет очень жарким. Велика опасность возникновения лесных пожаров.

По моему поручению для предотвращения возможных рисков прокурорами областей будет проведен анализ готовности всех служб к пожароопасному сезону", - написал Берик Асылов в социальной сети X.