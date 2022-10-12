Генпрокурор поручил проверить законность передачи земель на Бутаковке под застройку

Фото: pixabay.com

Берик Асылов поручил проверить сведения о передаче земель Медеуского природного парка под застройку бывшим руководством акимата Алматы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт генпрокурора в Twitter.

"Поручил прокурору Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка. В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", – написал он в Twitter.

Поручил прокурору г.Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата Мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.

В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц. — Berik Asylov (@Asylov_GenPr) October 12, 2022

О том, что без ведома общественности под жилищную застройку отдали 20 процентов территории природного парка, накануне сообщил юрист Бакытжан Базарбек.

12 октября депутат мажилиса Азат Перуашев озвучил запрос, в котором попросил генпрокурора проверить факты, представленные Бакытжаном Базарбеком.