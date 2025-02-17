Берик Асылов отчитался о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, доложил о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере, передаёт BaigeNews.kz.

По его информации, органы прокуратуры пресекли более 32 тысяч решений на стадии досудебного расследования, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу, не допустили необоснованного вовлечения в уголовную орбиту 4 тысяч лиц, освободили более 1500 незаконно задержанных лиц. Также по протестам Генпрокурора Верховным cудом улучшено положение 150 лиц, из них полностью оправданы 10 лиц.

Асылов сообщил, что в социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тысячи предпринимателей, 979 тысяч пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тысяч работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге.

Глава надзоного ведомства проинформировал, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге. Он рассказал о том, что прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге:

– по актам прокуратуры за допущенные нарушения к ответственности привлечено 136 должностных лиц;

– прокурорами отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов;

– отмечено эффективное использование "прокурорского фильтра" при сопровождении инвестиционных проектов;

– активно функционирует Цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов Общенационального пула;

Кроме того, Берик Асылов отчитался о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.

Он доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности, в поимке разыскиваемых лиц с помощью "умных" видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.