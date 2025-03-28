Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провёл совещание по реализации принципа "Закон и порядок", о чём сообщил в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в ряде регионов – Актобе, Атырау, Павлодаре и других – отмечен рост подростковой преступности. В связи с этим поручено усилить профилактические меры и изучить эффективность программ по борьбе с буллингом. Также особое внимание уделено безопасности в общественных местах: необходимо оснащать опасные участки видеокамерами, улучшать освещение и увеличивать патрулирование.

"Граждане должны чувствовать защиту — не на словах, а в действии", - заявил глава ведомства.

Кроме того, Асылов выразил обеспокоенность ростом ДТП. За год число аварий увеличилось на 67%, а количество пострадавших – на 79%. Самые высокие показатели зафиксированы в Атырау, Костанае, Актобе и Жетысу. Причём 72% смертельных случаев произошли на трассах. В связи с этим Генпрокурор поручил усилить контроль за соблюдением режима труда водителей и правил перевозки детей.

Также с участием международных экспертов в Талгаре и Рудном запустят пилотный проект по анализу безопасности на дорогах. Дополнительно в каждом регионе будут составлены криминологические паспорта, а продвижение культуры законопослушности в школах получит новое развитие.