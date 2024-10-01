Генпрокурор Казахстана сделал заявление

Генеральный прокурор нашей страны Берик Асылов высказался о детских суицидах, передаёт BaigeNews.

По его мнению, волна детских самоубийств вызвала резонанс в обществе.

"Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок", - написал он.

Он добавил, что одновременно ведется работа с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях.