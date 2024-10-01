Генпрокурор Казахстана сделал заявление
Сегодня, 11:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:28Сегодня, 11:28
127Фото: farabi.university
Генеральный прокурор нашей страны Берик Асылов высказался о детских суицидах, передаёт BaigeNews.
По его мнению, волна детских самоубийств вызвала резонанс в обществе.
"Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок", - написал он.
Он добавил, что одновременно ведется работа с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях.
"Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов", - сообщил Берик Асылов.
Самое читаемое
- ИИ назвал точный счет матча Казахстан — Аргентина за полуфинал ЧМ-2024 по футзалу
- 13-летняя девочка родила после изнасилования в Туркестанской области
- Стоявшая на рухнувшем в Астане балконе женщина чудом спаслась
- Школьница покончила с собой в Алматинской области
- 65 миллионов тенге заработал "Актобе" за победу в Кубке Казахстана