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Генпрокурор Казахстана сделал заявление

Сегодня, 11:28
АВТОР
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farabi.university Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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Фото: farabi.university

Генеральный прокурор нашей страны Берик Асылов высказался о детских суицидах, передаёт BaigeNews.

По его мнению, волна детских самоубийств вызвала резонанс в обществе.

"Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок", - написал он.

Он добавил, что одновременно ведется работа с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях.

"Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов", - сообщил Берик Асылов.

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