Международный аэропорт Астаны оказался в центре скандала. Как заявил депутат Мажилиса Максат Толыкбай, новая управляющая компания из Объединённых Арабских Эмиратов нарушает права казахстанских предпринимателей, несмотря на решение Верховного суда в их пользу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам депутата, арендаторы, годами честно работающие в аэропорту, были в одностороннем порядке выдворены новым иностранным оператором, который должен был заниматься модернизацией и улучшением сервиса, но вместо этого, по словам Толыкбая, "занялся вытеснением местных бизнесменов".

"Никто не передавал аэропорт, чтобы инвестор выгонял наших предпринимателей, которые зарабатывают честным трудом. Эти компании платят налоги, аренду, обеспечивают рабочие места. Но вместо уважения к договорённостям и закону, мы видим демонстративное пренебрежение даже к решению Верховного суда. Это уже не просто спор, это подрыв авторитета государства", – заявил депутат.

Максат Толыкбай сообщил, что направил официальное обращение в Генеральную прокуратуру с четырьмя требованиями. В их числе – вмешательство надзорных органов, проверка соблюдения закона иностранным оператором, а также возвращение местным предпринимателям их рабочих мест.

"Если решения Верховного суда в Казахстане не исполняются, это наносит ущерб нашему имиджу и отпугивает честных инвесторов. Мы не против иностранных вложений, но они должны уважать закон", – подчеркнул депутат.

Толыкбай также выразил обеспокоенность тем, что за фасадом "инвесторов" из ОАЭ могут скрываться представители "старого Казахстана", ушедшие в тень после январских событий.

По его словам, речь идёт о компании под управлением некоего Юсуфа Аль-Джаффара, который, несмотря на судебное решение, продолжает, по выражению депутата, "проявлять неуважение к суверенитету и судебной системе Казахстана".

В завершение депутат призвал администрацию аэропорта прекратить заниматься показухой и предоставить предпринимателям, которые до сегодняшнего дня исправно платили аренду и работали в соответствии с требованиями, их законные места, без давления.