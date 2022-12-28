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Генпрокуратуру попросили проверить законность продажи активов КМГ иностранцам
Депутаты мажилиса от партии "Ак жол" обратились к премьер-министру, генеральному прокурору и председателю Агентства по финансовому мониторингу с просьбой проверить законность продажи прежних активов АО "НК "КазМунайГаз" иностранцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Азата Перуашева.
По данным мажилисменов, 8 декабря 2022 года на бирже МФЦ "Астана" и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги акциями "Казмунайгаза". В рамках народного IPO поступило 128 700 заявок от граждан РК, подавляющее большинство из них стали совладельцами нацкомпании. Но как отметил Гани Хамзин, который озвучил депутатский запрос, не всё так гладко со сделками Казмунайгаза до IPO.
"После нашего депутатского запроса, озвученного 14 декабря, по требованию провести аудит непрофильных активов квазигосударственного сектора, особенно тратам на никому не нужный гольф-клуб в Щучинске, в "Ак жол" обратились бывшие сотрудники ТОО "КазМунайГаз-Сервис Compass". 40 процентов доли этой компании недавно принадлежало дочке "Казмунайгаза" ТОО "КазМунайГаз-Сервис", а 60 процентов - компании "Compass Group International B.V." В 2017 году доля "КМГ-Сервис" была реализована за два миллиарда тенге. Однако в этой цене не были учтены три крайне выгодных долгосрочных контракта "КазМунайГаз-Сервис Compass" с ТШО по услугам сервиса на месторождении", - отметил депутат.
В итоге бывшие сотрудники компании прямо обвиняют руководство предприятия в заниженной стоимости приватизации доли нацкомпании. При этом Счётный комитет не раз указывал на систематическую приватизацию государственных активов по заниженной стоимости.
"Есть информация что приватизация доли "КазМунайГаз-Сервис Compass" как раз входит в их число. Так, в нарушении Трудового кодекса РК, в 2014 году генеральным директором незаконно был назначен гражданин иностранного государства, который не ставя в известность "КазМунайГаз", и превышая свои полномочия, заключает договоры субподряда с иностранной компанией ТОО "ESS Support services" на сумму 700 миллионов долларов. Сделано это было, по мнению бывших сотрудников компании, в целях увода прибыли из совместного бизнеса. В дальнейшем как раз-таки учредитель ТОО "ESS Support services" выкупил 40%-ную долю нацкомпании в "КазМунайГаз-Сервис Compass" по явно заниженной цене", - пояснил Хамзин.
Он уточнил, что из-за действий иностранного руководства ущерб ТОО "КазМунайГаз-Сервис Compass" бывшие сотрудники компании оценили в 30–40 миллиардов тенге.
"В связи с вышеперечисленным, депутатская фракция "Ак жол" требует: провести проверку вышеперечисленной информации в ТОО "КазМунайГаз-Сервис Compass", особенно приватизации 40-процентной доли нацкомпании на предмет заниженной стоимости; проверить итоги предыдущей продажи всех активов "Казмунайгаз" и обеспечить должную защиту национальных экономических интересов и интересов граждан РК – миноритариев данной национальной компании", - подытожил депутат.
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