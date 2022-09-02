Генпрокуратура составит список по амнистии участников январских событий

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Генеральная прокуратура Казахстана составит список по амнистии участников январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, на данный момент ведомство не располагает данными по точному количеству подпадающих под амнистию, но список будет создан в ближайшее время.

"Пока количество подпадающих под амнистию сказать не могу, потому что сейчас будем отрабатывать. Надо будет смотреть. Как вы знаете, Глава государства дал соответствующие поручение. Те, кто совершил экстремистские преступления, организаторы, они не подлежат амнистии. Сейчас больше 1 000 дел расследовалось, около 1 000 человек уже осуждены. Надо смотреть из этой статистики. Пока я не готов сказать, сколько человек это будет", - сообщил он в кулуарах мажилиса.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение амнистии для участников январских событий. Глава государства отметил, что сегодня как никогда Казахстану нужно единство. И участники протестов, и сотрудники силовых органов — "наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества", сказал президент.