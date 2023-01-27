Генпрокуратура РК совместно с полицией Украины ликвидировали международную преступную группу

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Генеральная прокуратура нашей страны совместно с национальной полицией Украины ликвидировали международную преступную группа из 32 лиц, совершавших телефонные мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК. Данная операция прошла в рамках комплекса совместных мероприятий, принятым надзорным органом для противодействия мошенничествам (интернет-мошенничествам) и финансовым пирамидам на 2022 год.

"Комплекс мероприятий включают меры по усилению взаимодействия правоохранительных и уполномоченных органов, повышению квалификации сотрудников, внедрению цифровых технологий, совершенствованию действующих нормативных документов (оперативный обмен информацией, проведение профильных обучений для оперативно-следственных сотрудников, разработка и внедрение IT программ и приложений, усиление ответственности и другое)", - говорится в сообщении.

В частности, Генеральной прокуратурой реализован проект универсальный сервис СИОПСО в части направления запросов на наличие банковских счетов и остатка денежных средств, с соблюдением процедуры санкционирования запросов. Это позволило ускорить обмен информацией и изобличить по горячим следам 10 преступных групп кибермошенников.

К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляла на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищала денежные средства.

Также принимаются меры по активизации международного сотрудничества по раскрытию интернет-мошенничеств и присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.

"В рамках этой работы совместно с Национальной полицией Украины ликвидирована международная преступная группа из 32 лиц, совершавших телефонные мошенничества. Проводится работа по улучшению материально-технического обеспечения органов полиции и совершенствованию правовых актов, направленных на предупреждение мошенничеств. Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления пользователей-злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах.", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

К слову, проводится работа по улучшению материально-технического обеспечения органов полиции и совершенствованию правовых актов, направленных на предупреждение мошенничеств.

Также мнистерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления пользователей-злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, в территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся именно на раскрытии и расследовании дел данной категории.

"Агентством по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом и введены дополнительные способы аутентификации заемщиков. Генеральной прокуратурой совместно с Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид, приняты организационно-разъяснительные и превентивные меры, позволяющие не допустить массового вовлечения в них граждан. В рамках данной работы к уголовной ответственности привлечены руководители компании "GAP" по факту незаконного вовлечения 580 вкладчиков под предлогом получения дивидендов", - отметили в Генпрокуратуре.

Банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами. Прекращено и отказано в установлении деловых отношений с 179 подобными лицами. Для профилактики данных видов правонарушения в СМИ опубликовано свыше 4 тысяч материалов, постов и видеороликов, а также проведены СМС-оповещения населения. В регионах проведены выездные акции "Заң керуені", в ходе которых сотрудники прокуратуры и полиции в доступной форме довели до населения меры предосторожности от финансовых пирамид и мошенничеств.

Принятые меры позволили значительно сократить количество этих преступлений. В 2022 году число совершенных интернет-мошенничеств снизилось на 4%, мошенничеств, связанных с выдачей микрокредитов посредством сети Интернет на 28%, а также фактов создания и руководства финансовыми пирамидами на 27%.

Между тем киберпреступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто, для выманивания обманом денег у населения, они представляются сотрудниками силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц.