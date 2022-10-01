Генпрокуратура расследует дело о призывах об отчуждении области Казахстана

Фото: gov.kz

Генеральная прокуратура Казахстана проводит расследование по факту провокационных призывов в одном из анонимных Telegram-каналов, передаёт BaigeNews.kz.

Видео об этом ведомство опубликовало в Facebook.

"В одном из анонимных Telegram-каналов был размещён провокационный материал, в котором содержится призыв об отчуждении одной области Казахстана в пользу другой страны. Автор материала установлен. Этот человек не относится к числу прибывших в Казахстан иностранцев, а проживает и находится в настоящий момент в одной из стран дальнего зарубежья", – рассказал представитель Генпрокуратуры Серик Адилкенулы.

Он отметил, что это спланированная акция, цель которой - дестабилизация ситуации в Казахстане, распространение заведомо ложной информации и разжигание национальной розни.

Серик Адилкенулы заявил, что действия подозреваемого квалифицирутся по статьям 174,180 и 274 Уголовного Кодекса РК – "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", "Сепаратистская деятельность", "Распространение заведомо ложной информации".

"По факту указанных сепаратистских призывов начато досудебное расследование по части 2 статьи 180 УК РК, предусматривающей лишение свободы от пяти до десяти лет", – отмечают в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что авторов и распространителей подобных призывов будут привлекать к уголовной ответственности.