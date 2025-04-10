Представитель Генеральной прокуратуры прокомментировал возможный формат судебного разбирательства по делу об убийстве предпринимателя Шерзата Полата, трагически погибшего в Талгаре. По словам заместителя Генпрокурора, ведомство поддерживает проведение слушаний в открытом режиме, передает BaigeNews.kz.

"Прокуратура всегда выступает за максимальную открытость. Насколько мне известно, заседание суда по данному делу должно проходить в открытом режиме. Однако следует учитывать, что решение о формате — открытом или закрытом — принимает исключительно суд", — заявил он.

Отметим, предварительные слушания по делу об убийстве Шерзата Полата уже начались в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области.

Напомним, ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Отметим, что убийство Шерзата произошло в ночь на 4 октября прошлого года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего завершено.