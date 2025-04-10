Генпрокуратура поддерживает открытый процесс по делу об убийстве Шерзата Полата
Предварительные слушания уже начались в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Представитель Генеральной прокуратуры прокомментировал возможный формат судебного разбирательства по делу об убийстве предпринимателя Шерзата Полата, трагически погибшего в Талгаре. По словам заместителя Генпрокурора, ведомство поддерживает проведение слушаний в открытом режиме, передает BaigeNews.kz.
"Прокуратура всегда выступает за максимальную открытость. Насколько мне известно, заседание суда по данному делу должно проходить в открытом режиме. Однако следует учитывать, что решение о формате — открытом или закрытом — принимает исключительно суд", — заявил он.
Отметим, предварительные слушания по делу об убийстве Шерзата Полата уже начались в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области.
Напомним, ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Отметим, что убийство Шерзата произошло в ночь на 4 октября прошлого года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего завершено.
Самое читаемое
- Казахстанец арестован в Южной Корее с 2000 дозами "наркотика для зомби"
- Девушка сбросилась с многоэтажки в Алматы на глазах у очевидцев
- Токаев провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Казахстанка отсудила компенсацию за незаконное задержание в аэропорту