Генпрокуратура опротестует приговор по делу экс-руководителя "Казселезащиты"

В Генпрокуратуре РК сделали заявление по поводу оправдательного приговора по делу бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева, передаёт BaigeNews.kz.

7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей оправдал его.

"Кокрекбаев обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере группой лиц. На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство об его отмене", — говорится в заявлении Генпрокуратуры РК.

Напомним, в декабре 2022 года Антикор задержал Кокрекбаева вместе с его заместителем Адилетом Ахатаевым. Их обвиняли в систематическом получении взяток. Присяжные признали виновным Ахатаева в получении взяток за "покровительство", а директора филиала компании "Bazis Construktion-INFR" Андрея Поплавского — за дачу взятки. Обоих приговорили к 11 годам лишения свободы. При этом присяжные посчитали, что Кокрекбаев к этому делу не причастен и оправдали его.