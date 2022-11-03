Генпрокуратура опротестовывает решения суда, вынесенные в пользу субъектов олигополии

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Судами уже удовлетворено 16 протестов, в том числе по возврату нефтяного терминала и земельных участков, а также по спору с банком второго уровня на сумму более 15 миллиардов тенге.

Решения суда, ранее вынесенные в пользу субъектов олигополии, пересматривают по протестам Генпрокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов продолжает изучение актов Правительства и судебных решений, в том числе о приватизации и отчуждении государственных активов в пользу олигополий, - сообщил официальный представитель Комиссии Зеин Алипбек.

"В частности, изучением судебных актов установлено, что в отдельных случаях решения выносились в пользу финансово-промышленных групп с нарушениями закона. В настоящее время Генеральной прокуратурой в Верховный Суд внесены 23 протеста на состоявшиеся в пользу олигополий судебные акты на сумму порядка 30 миллиардов тенге", - сообщил Алипбек.

Судами уже удовлетворено 16 протестов, в том числе по возврату нефтяного терминала и земельных участков, а также по спору с банком второго уровня на сумму более 15 миллиардов тенге.

"На рассмотрении находятся 7 протестов о пересмотре решений судов, вынесенных в пользу компаний, подконтрольных олигархическим группам", - конкретизировал Алипбек.

На особом контроле находятся досудебные расследования в отношении представителей олигополий

"В рамках деятельности Комиссии органами уголовного преследования проводятся аналитические, оперативные и следственные мероприятия на предмет причастности представителей олигополий к совершению правонарушений. По результатам прокурорских проверок органами уголовного преследования начаты 12 досудебных расследований по фактам различных злоупотреблений, хищений госимущества и бюджетных средств", – сообщил официальный представитель Комиссии Зеин Алипбек.

Установлено, что транспортно-логистическая компания монополизировала рынок перевозок товаров через таможенный пост на границе с Китаем. Пользуясь своим положением, путем заключения картельного соглашения она установила высокие цены на услуги и получила монопольный доход на сумму 4,3 млрд тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 221 (монопольная деятельность) Уголовного кодекса.

"В рамках расследуемого Агентством по финансовому мониторингу уголовного дела о нарушениях в деятельности АО "КазТрансГаз" в госсобственность принято 2 объекта стоимостью 55 миллиардов тенге. Это – газоперерабатывающий завод в Атырауской области и здание бизнес-центра "Болашак" в г.Астане", - сообщил Зеин Алипбек.