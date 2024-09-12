Генпрокуратура обратилась с предупреждением из-за референдума по АЭС

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам в связи с предстоящим референдумом по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.



Генеральный прокурор Жандос Умиралиев напомнил, что 6 октября 2024 года будет проведен республиканский референдум по вопросу: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".



Порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан", в части, не противоречащей законодательству о референдуме.

"В частности, опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" (ст.7-1 КЗ "О республиканском референдуме")", - сообщил он.

Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.



В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.



Опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.



Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п.9 ст.28 КЗ "О выборах в РК").



За нарушение данных требований установлена административная ответственность по ст.120 КоАП.

"Вместе с тем, с первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов. На сегодня установлено 8 фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом. В 6 случаях их провели физические лица, а 2-х – юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума.



По данным фактам органами прокуратуры уже привлечены четверо граждан и два юридических лица по части 3 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на них наложены штрафы.



По остальным ведется работа по их привлечению к установленной ответственности", - добавил он.

Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации (ст.7 Конституционного закона"О республиканском референдуме").

"Собрания и митинги должны быть организованы и проведены в рамках Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Несоблюдение требований к проведению мирных собраний влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - пояснил Умиралиев.



Период агитации начался с 3 сентября и продлится по 4 октября 2024 года (до 24:00 часов).



В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября 2024 года она запрещена.



По Конституционному закону (п.2, 3, 4 ст.7 Конституционного закона "О республиканском референдуме")все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей их, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск.



Распространение анонимных агитационных материалов запрещено.



Не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

"Их несоблюдение влечет ответственность по статьям 102, 113 и 124 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, соответственно. Также под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.



За данное деяние виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности по статьям 174 (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 179 (пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя РК) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - заключил генеральный прокурор.

В соответствии с Конституцией (ст.83) органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.



С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство.