Генпрокуратура начала расследование по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
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По поручению Главы государства, по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня т.г. в Киеве, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
“По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.
Вчера Генеральный Прокурор Казахстана обратился в адрес Генерального Прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей”, - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела Генеральной прокуратурой взят на особый контроль.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве. Позже стало известно о причастности в нападении сотрудника МВД РК. Данную информацию прокомментировали в полиции. Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на казахстанца в Киеве.
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