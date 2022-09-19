Геннадию Головкину нашли преемника в Казахстане

Фото: sports.kz

Автор Youtube-канала "неКАРАтэ" считает, что 40-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин уже вполне мог бы объявить о завершении карьеры, передаёт BaigeNews,kz со ссылкой на Sports.kz.

"40-летний Геннадий Геннадьевич получил бабки за этот бой не зря. На пенсию хочется проводить его шумными, громкими аплодисментами. Он показал Big Drama Show, включился, красиво включился. Мог чуть больше? Наверное, отдал всё, что мог — 40 лет как-никак. Зал боксёрской славы по нему плачет. Если он сейчас закончит карьеру, это будет очень красивый аккорд. Хочется пожелать ему новых высот — не только в спорте их можно достигать, но и как функционер: помочь развитию бокса в Казахстане — там сейчас много классных парней. И уже пора передавать эстафету "Qazaq Style" — Жанибеку Алимханулы, который не подведёт", — говорит автор канала.

Напомним, несмотря на то, что Головкин не смог отобрать титулы у "Канело", в обновлённом рейтинге лучших боксёров мира после боя с Альваресом GGG, ранее занимавший восьмое место, взлетел на пятую строчку.

Эксперты предложили присвоить Головкину звание "Еңбек Ері".