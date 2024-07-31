Геннадия Головкина удостоили особой чести на Олимпиаде в Париже

Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин открыл соревновательный день в боксе на Олимпиаде-2024 в Париже. Организаторы Игр таким образом оказали честь прославленному казахстанскому спортсмену, передаёт BaigeNews.kz.

Головкин трижды ударил об пол деревянным жезлом, что является возвещением о старте поединков. Данный ритуал стал одним из главных нововведений на Олимпийских играх-2024.

Организаторы объединили театр и спорт, отдавая дань уважения культурным традициям Франции. Церемония призвана создать связь между зрителями и спортсменами.

Помимо культурной составляющей, эта традиция взывает к важности уважения к выступлениям спортсменов. Три удара призваны напомнить зрителям, что каждое событие - это уникальное представление, заслуживающее внимания и уважения публики, и болельщикам на трибунах предлагается соблюсти минуту молчания в момент трёх ударов, как в театре.

Церемония проводится перед началом каждого соревнования.