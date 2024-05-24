Головкин встретился с главой Международного Олимпийского комитета
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Геннадий Головкин встретился с главой МОК г-ном Томасом Бахом. Встреча состоялась в рамках официального визита делегации НОК Казахстана в штаб-квартиру МОК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет Казахстана.
Г-н Бах поздравил Геннадия Головкина с избранием на ответственный пост и выразил поддержку МОК новому руководству НОК Казахстана.
Геннадий Геннадьевич подчеркнул, что наш НОК остается надежным партнером МОК и поддерживает инициативы организации, особенно направленные на защиту интересов спортсменов.
"От имени всей нашей команды хочу поблагодарить МОК и лично президента Томаса Баха за приглашение и теплый прием. Уверен, что этот визит положит начало крепкому и надежному сотрудничеству между организациями, объединенными одной целью", - отметил Геннадий Головкин.
Отметим, делегация НОК Казахстана во главе с Геннадием Головкиным в эти дни находится с официальным визитом в Лозанне (Швейцария) по приглашению Международного Олимпийского комитета.
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