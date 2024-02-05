Геннадий Головкин получит высокую должность в Казахстане
Сегодня, 15:08
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Сегодня, 15:08Сегодня, 15:08
296Фото: instagram.com/gggboxing
Национальный олимпийский Комитет Казахстана возглавит Геннадий Головкин. Об этом сообщил телеграм-канал YEDILOV ONLINE, передаёт BaigeNews.kz.
"По информации некоторых источников ожидается, что Геннадий Головкин возглавит Национальный олимпийский Комитет Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Отметим, что на данный момент главой НОК РК является Тимур Кулибаев.
Ранее сообщалось, Кенес Ракишев покинул пост президента Казахстанской федерации бокса.