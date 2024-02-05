Геннадий Головкин получит высокую должность в Казахстане

Национальный олимпийский Комитет Казахстана возглавит Геннадий Головкин. Об этом сообщил телеграм-канал YEDILOV ONLINE, передаёт BaigeNews.kz.

"По информации некоторых источников ожидается, что Геннадий Головкин возглавит Национальный олимпийский Комитет Республики Казахстан", - говорится в сообщении.