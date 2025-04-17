Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провёл встречу со студентами Университета КИМЭП в Алматы и дам им некоторые советы, передаёт BaigeNews.kz.

GGG поделился своим опытом построения карьеры, рассказал об особенностях нынешней деятельности.

Он подчеркнул, что личные принципы и профессиональная дисциплина остаются для него ключевыми ориентирами как в спорте, так и в нынешней работе.

"Вы — будущее нашей страны. Сейчас, анализируя свой путь, я точно могу сказать, что всё возможно. Но за каждым успехом стоят не только талант и мечта, но также и ежедневная работа над собой, дисциплина и трудолюбие. Используйте время в университете не только для получения знаний, но и для того, чтобы понять, кто вы есть и кем хотите быть. Стройте себя честно, последовательно и с верой в свои силы. Желаю вам не терять стремления узнавать новое и вдохновения расти, поддерживать жажду знаний и сохранять смелость в достижении целей", - сказал Головкин.

В знак признания выдающегося вклада в укрепление международного авторитета Казахстана Геннадию Головкину присвоили звание почётного доктора Университета КИМЭП .

Такая степень вручается в международной академической практике за исключительные заслуги, оказавшие значительное влияние на развитие общества, культуры и международных связей.