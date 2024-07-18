Геннадий Головкин сообщил долгожданные новости о возвращении

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью изданию Los Angeles Times рассказал о возможном возвращении на ринг, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Нет, я не на пенсии. Я наслаждаюсь временем со своей семьей. У меня новая работа, но я занимаюсь спортом, и мне это нравится, я никогда не объявлял о завершении карьеры. Для меня жизнь — это вопрос времени: если появится подходящая возможность, я, вероятно, вернусь на ринг", — сказал Головкин.

Напомним, Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) провел свой последний бой в сентябре 2022 года - это был его третий поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (61-2-2, 39 КО), который казахстанец проиграл единогласным решением судей. С тех пор Головкин на ринг не выходил. Впоследствии он был избран главой Национального олимпийского комитета Казахстана.