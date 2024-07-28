Геннадий Головкин поздравил с медалью дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин поздравил казахстанского дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, стал бронзовым призером Олимпиады-2024.

"От лица всей нашей олимпийской команды поздравляю вас с бронзовой медалью Олимпийских игр! Продолжив медальную серию, начатую вчера нашими атлетами, вы порадовали не только любителей дзюдо, но и всех казахстанцев! Настоящий чемпион определяется не только завоёванными медалями, но и характером. В нелёгких схватках, проявив волю к победе, вы показали силу духа, достойную чемпиона. Искренне поздравляю и ваших тренеров Ермека Насиева и Нурбола Сулейменова с олимпийской наградой. Пусть она станет вдохновением для всех юных казахстанцев на их пути к высоким спортивным достижениям! Поздравляю всех казахстанцев с ещё одной олимпийской медалью!" – сказал Головкин, слова которого приводит пресс-служба НОК РК.

После победы Гусман признался, что эти Игры станут для него последними в карьере. Родные и близкие бронзового призёра бурно порадовались за Гусмана и дозвонились к нему в Париж.

В копилке сборной Казахстана две бронзовые и одна золотая медаль. "Бронзу" завоевали команда по пулевой стрельбе Александра Ле и Ислам Сатпаев, а также дзюдоист Гусман Кыргызбаев. Дзюдоист Елдос Сметов принес стране золотую медаль.

Казахстанская сборная на Олимпийских играх занимает седьмое место в общем медальном зачёте.