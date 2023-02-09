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Sports.kz Сегодня, 03:20
232
Сегодня, 03:20
232
Фото: Sports.kz

Геннадий Головкин определился, будет ли он продолжать карьеру

Стало известно о ближайших планах казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) после его отказа от пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Головкин должен был провести защиту титула против бразильца Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО), однако решил отказаться от этого боя. Об этом команда GGG уведомила менеджера Фалькао, Сержио Батарелли.

— Юрист Головкина отправил письмо об этом в IBF с копиями в Top Rank и мне. В письме говорится, что он все еще хочет драться, но ему нужно больше времени — и по этой причине Головкин не считает справедливым по отношению к Эскиве заставлять его ждать еще, — сказал Батарелли.

Напомним, Геннадий Головкин все еще владеет двумя титулами чемпиона мира в среднем весе — WBA Super и IBO.

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#бокс #спорт #Головкин
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:20
232
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