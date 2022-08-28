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instagram.com/gggboxing Сегодня, 04:15
78
Фото: instagram.com/gggboxing

Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы

Чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин поздравил Жанибека Алимханулы с завоеванием титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю Жанибека Алимханулы, хорошие новости. Пусть будет больше казахстанских чемпионов. Поздравляю!" - написал Головкин в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе. Это решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона американца Деметриуса Андраде - он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы.

Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем титула чемпиона мира по версии WBO.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад спортсмена в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

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#спорт #бокс #Головкин
Сегодня, 04:15
78
Журналист

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