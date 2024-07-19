  • 19 Июля, 22:15
  • BAIGENEWS

Геннадий Головкин дал мастер-класс Батыру Джукембаеву

Сегодня, 21:16
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instagram.com/batyr_jukembaev Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
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Фото: instagram.com/batyr_jukembaev

Глава НОК Геннадий Головкин показал боксёру-профессионалу Батыру Джукембаеву несколько ударов. Видео спортсмен поделился в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Это была очень тёплая и продуктивная встреча. @gggboxing поделился опытом и дал хорошие советы. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящей Олимпиаде!" - подписал видео Джукембаев.

 
 
 
 
 
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Публикация от BATYR777 (@batyr_jukembaev)

 
 
 
 
 
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Публикация от BATYR777 (@batyr_jukembaev)

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