Геннадий Головкин дал мастер-класс Батыру Джукембаеву
Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
113Фото: instagram.com/batyr_jukembaev
Глава НОК Геннадий Головкин показал боксёру-профессионалу Батыру Джукембаеву несколько ударов. Видео спортсмен поделился в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
"Это была очень тёплая и продуктивная встреча. @gggboxing поделился опытом и дал хорошие советы. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящей Олимпиаде!" - подписал видео Джукембаев.
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