Геннадий Головкин дал мастер-класс Батыру Джукембаеву

Глава НОК Геннадий Головкин показал боксёру-профессионалу Батыру Джукембаеву несколько ударов. Видео спортсмен поделился в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Это была очень тёплая и продуктивная встреча. @gggboxing поделился опытом и дал хорошие советы. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящей Олимпиаде!" - подписал видео Джукембаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BATYR777 (@batyr_jukembaev)