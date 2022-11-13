Генконсульство РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших от взрыва в Стамбуле

Фото: скриншот с видео

Генеральное консульство РК в Стамбуле выясняет информацию о том, были ли граждане Казахстана среди пострадавших в результате взрыва на туристической улице Истикяль, передаёт BaigeNews.kz на МИД РК.

По сообщениям правоохранительных органов Турции, в воскресенье, в результате взрыва, по предварительным данным, в результате взыва на туристической улице четыре человека погибло и 38 ранены.

"Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с компетентными органами Турции и мэрией города для выяснения информации о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва", — говорится в сообщении МИД РК.

Генконсульство РК в Стамбуле просит казахстанцев, находящихся за рубежом, быть предельно осторожными в местах массового скопления людей.

Ранее, сообщалось, что в Сети появились видео с места ЧП.

Генпрокуратура Турции квалифицировала взрыв на улице Истикляль как теракт.