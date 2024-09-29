Генетик назвала шесть видов рака, которые чаще других передаются по наследству

Учёные считают, что 5-10% онкологических заболеваний развиваются из-за мутаций, передающихся по наследству — в одном или нескольких генах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.

"У большинства людей с наследственной предрасположенностью онкологическое заболевание может возникнуть в достаточно раннем возрасте, до 40-50 лет", — говорит заведующая лабораторией в НМИЦ онкологии им. Блохина, лабораторный генетик, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук.

Чтобы узнать, есть ли вероятность заполучить наследственную патологию, можно пройти молекулярно-генетическое тестирование. Это исследование мутаций в генах, которые влияют на развитие и течение онкозаболеваний.

Если у ваших близких родственников было несколько случаев онкологии или несколько злокачественных опухолей. Речь идет о родителях, родных и двоюродных братьях и сестрах, а также бабушках, дедушках, тетях и дядях. Это родственники I–II линии родства.

Если у кого-то из родственников обнаружили онкологию в молодом возрасте, то есть до 50 лет.

Виды рака, которые чаще всего передаются по наследству: