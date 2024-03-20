Генеральный секретарь ООН поздравил казахстанцев с Наурызом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил казахстанцев с Наурызом, передаёт BaigeNews.kz.

Он пожелал всем, кто празднует Наурыз, всего самого наилучшего. И чтобы Наурыз принёс всем мир, здоровье и счастье.