  • 20 Марта, 22:48
  • BAIGENEWS

Генеральный секретарь ООН поздравил казахстанцев с Наурызом

Сегодня, 21:36
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instagram.com/uninkazakhstan Сегодня, 21:36
Сегодня, 21:36
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Фото: instagram.com/uninkazakhstan

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил казахстанцев с Наурызом, передаёт BaigeNews.kz

Он пожелал всем, кто празднует Наурыз, всего самого наилучшего. И чтобы Наурыз принёс всем мир, здоровье и счастье.

 
 
 
 
 
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Публикация от United Nations in Kazakhstan (@uninkazakhstan)

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