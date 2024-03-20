Генеральный секретарь ООН поздравил казахстанцев с Наурызом
Сегодня, 21:36
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Сегодня, 21:36Сегодня, 21:36
111Фото: instagram.com/uninkazakhstan
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил казахстанцев с Наурызом, передаёт BaigeNews.kz.
Он пожелал всем, кто празднует Наурыз, всего самого наилучшего. И чтобы Наурыз принёс всем мир, здоровье и счастье.
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