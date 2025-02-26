Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев стал вице-президентом новой Азиатской ассоциации интеллектуальных видов спорта (AMSA), передаёт BaigeNews.kz.

В организацию он был избран как представитель стран Центральной Азии.

Азиатская ассоциация интеллектуальных видов спорта - это спортивная организация, признанная Олимпийским советом Азии (ОСА) и отвечающая за развитие интеллектуальных видов спорта и киберспорта в этом регионе.

Решение о создании AMSA принято в Бангкоке на учредительном собрании, которое состоялось накануне. В рабочей сессии приняли участие представители 29 стран.

Спортивная программа Азиатских игр больше и шире, чем на Олимпиаде. Поэтому, учитывая масштабность азиатского континента, по инициативе ОСА принято решение создать новую отдельную спортивную организацию, которая будет заниматься проведением азиатских первенств и популяризацией как интеллектуальных игр, так и развивать направление киберспорта.

"Перед AMSA стоят большие цели и задачи не только по развитию интеллектуальных игр и е-спорта в регионе, но и по укреплению взаимодействия между спортивными федерациями всех стран Азии. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться впечатляющих результатов", - сказал Алимжан Акаев.

Председателем Ассоциации назначен Гордон Танг - вице-президент Олимпийского совета Азии, председатель Комитета ОСА по киберспорту, боевым искусствам и интеллектуальному спорту. Штаб-квартира AMSA будет расположена в Сингапуре.