Генеральный прокурор Казахстана заключил меморандум с Головкиным

Генеральная прокуратура и НОК РК заключили меморандум о законности в сфере физкультуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписали Генеральный Прокурор Берик Асылов и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

"Цель меморандума — укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере", – отметил генеральный прокурор.

Стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.