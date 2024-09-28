Генеральный прокурор Казахстана заключил меморандум с Головкиным
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Генеральная прокуратура и НОК РК заключили меморандум о законности в сфере физкультуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.
Документ подписали Генеральный Прокурор Берик Асылов и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.
"Цель меморандума — укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере", – отметил генеральный прокурор.
Стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.
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