Генерал-майор в отставке ответил на критику Вооружённых сил РК

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В обществе участились нападки на вооружённые силы РК. Оборонное ведомство обвиняют в косности, неспособности понять реалии современных конфликтов, ставится под сомнение боеспособность и боеготовность казахстанской армии в целом. На критику ответил ветеран вооружённых сил, первый командующий Южным военным округом генерал-майор в отставке Алихан Джарбулов, передаёт BaigeNews.kz.

"В основной массе эти публикации поверхностны, непоследовательны, не опираются на мнения профессионалов, и в большей степени преследуют чьи-то коммерческие цели и личные интересы. Меня как человека, большую часть сознательной жизни отдавшего службе в Вооружённых силах, эти высказывания не могут оставить равнодушным. Хотя я и нахожусь на пенсии, но связь с армией не теряю, общаюсь с бывшими коллегами, читаю научную литературу, постоянно изучаю информационные материалы, публикуемые в СМИ", - отметил генерал-майор.

По его словам, казахстанская армия, как и вооружённые силы других республик, бывших в составе СССР, преемник Советской армии – она строилась на базе соединений и частей 40-й общевойсковой армии.

"За 30 лет независимости страны проделана большая работа по созданию собственной системы обеспечения военной безопасности государства, основной частью которой и являются вооружённые силы. И называть их точной калькой Советской армии, мягко говоря, не обоснованно", - считает эксперт.

Он отметил позитивные изменения, произошедшие в армии в последнее время.

Во-первых, создана собственная система военного образования по подготовке специалистов всех уровней, соответствующих современным международным требованиям.

"Отработаны вопросы взаимодействия силовых структур и применения разноведомственной группировки войск под единым командованием. Выработан единый алгоритм действий госорганов, определены особенности применения Вооружённых сил. В целом обучение войск проходит с учётом опыта боевых действий в современных вооружённых конфликтах. Осваиваются новые формы и способы ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, новых средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", - сказал Алихан Джарбулов.

По его словам, продолжается планомерная работа по оснащению войск передовым вооружением и системами управления. В интересах укрепления национальной и региональной безопасности расширяется спектр военного и военно-технического сотрудничества с другими государствами.

"Сегодня, как я вижу, армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально-техническим обеспечением. Внесение в прошлом году изменений и дополнений в Военную доктрину свидетельствует о том, что армия не стоит на месте. Доктрина проводит линию на усиление оборонного потенциала страны в условиях международной турбулентности. Новый и значительный тезис документа – про пресечение военных угроз благодаря "системе стратегического неядерного сдерживания". Учреждается воинская служба в резерве, предполагающая переподготовку и военные сборы в мирное время. Впервые в доктрине отдельно прописано усиление казахстанских военно-патриотических организаций", - пояснил эксперт.

Обозначена также масштабная программа переоснащения вооружённых сил, включая модернизацию фронтовой и военно-транспортной авиации, приобретение современных БПЛА. Кроме того, заявлено усиление ракетных войск и артиллерии.

Отдельно сказано о развитии Сил специальных операций, созданных в Казахстане по поручению Касым-Жомарта Токаева. Предполагается, что ССО будут интегрированы в общую систему казахстанских спецподразделений.

Для укрепления "глобальной и региональной" безопасности наша страна заявляет о наращивании сотрудничества со структурами ООН. Казахстану (как и ряду других государств) важно иметь военных, подготовленных специалистами Организации Объединенных Наций и получивших боевой опыт в миротворческих операциях. Доктрина считает участие в подобных миссиях важным приоритетом.

"Что касается вопроса перевооружения армии, я считаю, что он не должен решаться на медиа-площадках, где манипулируя общественным мнением можно лоббировать чьи-то интересы. Этот вопрос должен решаться только на испытательных полигонах. Солдату по большому счёту не важно, какого производства оружие у него в руках и значок какой фирмы производителя красуется на боевой технике. Ему важно, чтобы они были надёжны, эффективны и позволили ему выжить и выполнить боевую задачу.

Также хочу отметить парадоксальность сложившейся ситуации. Министерство обороны призывают последовать примеру Азербайджана, перейти к системе подготовки войск, оснащению их вооружением и техникой, отвечающей стандартам НАТО. , в тоже время критикуют за намерение принять на вооружение образцы боевой техники, произведённой зарубежным оборонно-промышленным комплексом.

Это одно и тоже, что ругать строителя за то, что он не использует в работе современные строительные технологии и в тоже время заставлять его применять непригодные для этого инструменты.

Требования к характеристикам вооружения и военной техники возникают не на пустом месте. Они должны соответствовать способам ведения боевых действий, обеспечивать их эффективность.

Я за развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, но глубоко убеждён, что он должен развиваться в конкурентной среде. Иначе он превратится в иждивенца, паразитирующего на теле государства", - заявил военный в отставке.

Он отметил, необходимо прийти к пониманию, что потребности армии не ограничиваются одними бронированными машинами. Вооружённым силам нужны беспилотники, самолёты, средства связи, артиллерии и многое другое. При этом необходимо учитывать ограничения по бюджету.

"Военное ведомство не лоббирует интересы каких-то определённых производителей оружия и военной техники. В первую очередь отдаётся приоритет отечественным производителям, чтобы стимулировать развитие казахстанского оборонно-промышленного комплекса. Но когда специалисты видят экономическую выгоду и целесообразность, закупаются образцы техники зарубежных производителей. Так большую долю парка военно-транспортной авиации СВО составляют самолёты С-295 испанского производства.