Гендиректор ВОЗ предупредил, что новая пандемия может начаться уже завтра
Тедрос Гебрейесус заявил, что мир может столкнуться с новой пандемией в любой момент.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о рисках возникновения новой пандемии, которая может начаться уже в ближайшее время, вплоть до завтрашнего дня, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на то, что пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием, мир не должен расслабляться.
"Следующая пандемия может случиться через 20 лет или больше, а может начаться уже завтра. Мы должны быть готовы", — отметил Тедрос, подчеркнув важность подготовки.
Гендиректор ВОЗ также призвал мировые государства к более активному участию в заключении международного соглашения о пандемии, которое станет основой для глобальной координации в борьбе с инфекционными угрозами. Он отметил, что действия отдельных стран не смогут обеспечить глобальную безопасность в сфере здравоохранения.
В марте мы писали о том, что суд в США наложил на Китай многомиллиардный штраф за пандемию ковида.
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