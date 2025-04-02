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Гендиректор ВОЗ предупредил, что новая пандемия может начаться уже завтра

Тедрос Гебрейесус заявил, что мир может столкнуться с новой пандемией в любой момент.

Сегодня, 19:25
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Гендиректор ВОЗ предупредил, что новая пандемия может начаться уже завтра Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о рисках возникновения новой пандемии, которая может начаться уже в ближайшее время, вплоть до завтрашнего дня, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на то, что пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием, мир не должен расслабляться.

"Следующая пандемия может случиться через 20 лет или больше, а может начаться уже завтра. Мы должны быть готовы", — отметил Тедрос, подчеркнув важность подготовки.

Гендиректор ВОЗ также призвал мировые государства к более активному участию в заключении международного соглашения о пандемии, которое станет основой для глобальной координации в борьбе с инфекционными угрозами. Он отметил, что действия отдельных стран не смогут обеспечить глобальную безопасность в сфере здравоохранения.

В марте мы писали о том, что суд в США наложил на Китай многомиллиардный штраф за пандемию ковида.

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